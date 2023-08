Dal pavimento del bagno esce la testa di un cane (ma non è il suo)

I bagni sono spesso i nascondigli perfetti per ospiti indesiderati come insetti o piccoli roditori. Ma quello che hanno trovato Kyndal Bret e suo marito, una coppia del Tennessee, negli Stati Uniti, era ben più grande di un ragno o di un topolino. Dopo aver sentito degli strani rumori provenire dal bagno in cui stavano ristrutturando il pavimento, hanno fatto una scoperta a dir poco incredibile: a fare "capolino" dal suolo c'era la testa di un cane. La cosa ancor più strana è che nessuno dei due aveva mai visto quell'animale, né sapeva come aveva fatto a ritrovarsi lì sotto.

La ragazza ha postato le immagini in un video su TikTok in cui mostra il momento della bizzarra scoperta: "Sto letteralmente tremando in questo momento. Ho sentito qualcosa nel nostro bagno che stiamo ristrutturando", poi la telecamera riprende il muso del cane che spunta dal pavimento e la sorpresa: "Ma questo non è il mio cane".

"Chi sei dolcezza?", chiede Kyndal al cucciolo, che probabilmente era rimasto incastrato. La coppia ha subito allertato i soccorsi: nell'attesa la giovane non ha mai lasciato solo l'animale, per il timore che potesse soffocare, avendo la testa bloccata in una fessura del pavimento poco più grande del suo collo. Per fortuna, dopo qualche ora l'animale è stato liberato senza riportare ferite o altre spiacevoli conseguenze. Come mostrato sempre sui social da Kyndal, il cagnolino è tornato libero e felice e chissà, magari ha trovato anche la sua nuova famiglia.

