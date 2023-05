Automobilista ubriaco mette il cane alla guida per evitare l'arresto

Un modo non troppo ingegnoso per evitare l'arresto per guida in stato di ebbrezza. È successo in Colorado, dove un uomo è stato fermato lo scorso sabato dalla polizia per eccesso di velocità. L'auto viaggiava di ben 20 miglia orarie sopra il limite consentito.

Una volta fermato, secondo la polizia locale, l'uomo avrebbe provato a cambiare di posto con il suo cane che sedeva nel lato passeggeri. Il tutto sotto gli occhi degli uomini delle forze dell'ordine. A quel punto sarebbe uscito dall'auto dichiarando che non stava guidando e che non aveva nessuna responsabilità. Secondo i racconti dei poliziotti l'uomo era in evidente stato di alterazione piscofisica e alla domanda se avesse bevuto è scappato via. Una fuga durata appena 20 metri. L'uomo è stato subito riacciuffato dagli uomini delle forze dell'ordine per essere portato nel più vicino ospedale locale. Qui, dopo essere stato preso in cura dai sanitari è stato incriminato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza, eccesso di velocità e resistenza a pubblico ufficiale.

Il cane è stato invece consegnato a un amico dell'uomo che lo terrà per il periodo in cui l'uomo rimarrà in custodia.