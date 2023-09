Il cane sbava e fa peti sull'aereo: una coppia chiede il rimborso

Gill e Warren Press erano arrivati alla prima tappa del loro itinerario dall'Europa alla Nuova Zelanda, volando per 13 ore da Parigi a Singapore con la Singapore Airlines. Ma il loro viaggio non è andato come speravano ed è stato rovinato da un cane. La coppia, originaria di Wellington, in Nuova Zelanda, ha sofferto la presenza di un cane seduto accanto ai loro posti Premium Economy.

"Il cane emette flatulenze, l'odore è insopportabile"

"Ho sentito questo rumore - un forte sbuffo - ha detto la signora Press al sito Stuff -. Pensavo fosse il telefono di mio marito, ma abbiamo abbassato lo sguardo e abbiamo capito che era il cane che respirava. Ho detto: 'Non resterò seduto accanto a noi per tutto il viaggio'."

Quando la signora ha chiesto all'assistente di volo se potevano spostarsi ha scoperto che gli unici posti disponibili si trovavano in fondo alla classe economica. Così, la coppia è rimasta dov'era, ma la situazione si faceva via via più difficile.

"La sua testa era sotto i piedi di mio marito"

A circa metà del viaggio l'odore è diventato insopportabile, perché il cane "faceva peti". E secondo la signora il cane era parecchio vicino, appena sotto il loro sedile, visto che il proprietario "non poteva portare il cane nel corridoio perché altrimenti non sarebbero riusciti a far passare i carrelli, quindi è dovuto andare più avanti: la sua testa era sotto i piedi di mio marito".

A conferma delle sue parole la signora ha aggiunto che suo marito "era in pantaloncini e si stava sporcando la gamba con la saliva del cane". A quel punto, la coppia è riuscita a spostarsi nei posti di fronte la classe economica, precedentemente occupati dall'equipaggio di cabina.

Arriva la richiesta di rimborso: la signora Press non ci sta

Dopo l'incidente la compagnia aveva assicurato che si sarebbe messa in contatto con la coppia, ma come riferito dalla signora Press a Stuff, una settimana dopo non avevano ricevuto alcuna notizia. Così, hanno deciso di inviare un reclamo via e-mail e alla fine le è stato offerto loro un buono di viaggio di 200 dollari neozelandesi, pari a circa 110 euro a testa.

Alla signora Press non va giù, definendo l'offerta "inaccettabile", perché i due non avrebbero "ricevuto l'esperienza per cui hanno pagato", ha detto, visto che spostandosi sono anche scesi di classe. Un portavoce di Singapore Airlines ha detto che la compagnia si è messa direttamente in contatto con la coppia.

"Singapore Airlines si impegna ad avvisare i clienti che potrebbero essere stati seduti accanto a un cane da assistenza prima di salire a bordo del volo", ha dichiarato la compagnia in una nota. "Ci scusiamo sinceramente e lavoreremo con i nostri team aeroportuali per garantire che questo errore non si verifichi in futuro. "Nel caso in cui i clienti seduti accanto a un cane da assistenza richiedano di essere spostati, Singapore Airlines aiuterà a far sedere nuovamente i clienti nella stessa cabina, dove lo spazio lo consente".

