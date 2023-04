Un cane ha inseguito per chilometri il padrone trasportato via in ambulanza

Mai la frase che definisce i cani "i migliori amici dell'uomo" si è riflessa in modo così fulgido come in questa storia che viene dal Brasile dove un cane ha seguito per chilometri l'ambulanza che trasportava il suo padrone, un senzatetto, investito lo scorso 7 aprile.

A immortalare le immagini Alex Nunes, autista e soccorritore del Mobile Emergency Care Service (SAMU), che ha registrato il cane seguire il veicolo fino all'ingresso nell'area traumatologica dell'ospedale.

Per fortuna si sono riuniti poche ore dopo quando il senzatetto è stato dimesso dall'ospedale.