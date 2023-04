Il cane sepolto vivo perché "abbaiava troppo"

Una donna è stata arrestata per aver seppellito vivo il cane del vicino. La donna, 82 anni, si è giustificata spiegando che la cagnolina la stava infastidendo.

La storia viene da Planura, in Brasile, dove lo scorso 7 marzo una donna ha chiamato le autorità di polizia accusando la vicina di casa di aver tentato di far sparire la propria cagnolina Nina. L'aveva cercata in maniera disperata poi la scoperta atroce: la sua vicina di casa, infastidita dall'abbaiare dell'animale, aveva preso una pala e ha scavato una buca dentro la quale ha seppellito Nina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È stata proprio la pensionata a confessare il proprio gesto alla padrona di Nina che si è precipitata in giardino dove ha subito individuato della terra smossa di recente. Ha iniziato subito a scavare: fortunatamente, come mostra il video, Nina era ancora viva e aveva conservato l'energia necessaria a scappare fuori dalla fossa preparata dalla sua carnefice.