Snoopy dei Peanuts esiste davvero

Tutti pazzi per Snoopy, il cagnolino bianco e nero creato da Charles M. Schulz per i fumetti dei Peanuts, ma anche per la sua 'controfigura' sul web. L'account di Bayley, il cagnolino di una famiglia americana, sta spopolando su Instagram: in pochi giorni il suo numero di followers è aumentato a vista d’occhio grazie alla sua particolare somiglianza con Snoopy, il famosissimo cane di Charlie Brown. È passato da poco meno di 100mila followers a oltre 319mila.

Stessi colori, bianco e nero, stessa forma del muso, sembra proprio lui, anche se a dire il vero Snoopy è un beagle mentre Bayley è uno Sheepadoodle, ossia un incrocio tra un pastore inglese e un barboncino nano. Il risultato non cambia, è adorabile, nessuno riesce a resistere al suo fascino.

