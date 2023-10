L'uomo che lotta con un canguro per salvare il suo cane

Un ex poliziotto e un canguro si prendono... a cazzotti. È successo davvero: Mick Moloney si è battuto con un canguro di circa due metri per cercare di salvare il proprio cane preso in ostaggio dall'animale. Il video mostra lo scontro avvenuto in Australia nel fiume Murray. È stato lo stesso Moloney a riprendersi mentre affrontava il canguro che stava tentando di annegare il piccolo Hutchy.

L'ex poliziotto, appassionato di arti marziali, stava passeggiando lungo il fiume quando si è accorto che uno dei suoi cani era sparito. Moloney ha velocemente capito cosa stava succedendo e ha iniziato a urlare contro il canguro, intimandologli di lasciare andare il cane: "Ti spacco la testa".

La vicenda si è conclusa con un lieto fine. "Mi sono fatto qualche graffio", ha dichiarato Moloney, ma Hutchy è stato tratto in salvo.

