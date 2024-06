Caos al seggio elettorale: 49 rappresentanti di lista allontanati e una pecora al voto

Il ballottaggio per l'elezione del sindaco di Lecce è stato parecchio animato. Come riporta LeccePrima, 49 rappresentanti di lista - 43 per conto del centrodestra e 6 per il centrosinistra - sono stati allontanati dai seggi durante il primo giorno di apertura dei seggi, domenica 23 giugno, poiché non residenti in città. Per poter essere rappresentante, infatti, bisogna essere residenti.

Al ballottaggio si sfidano l'uscente Carlo Salvemini, per la coalizione progressista, e Adriana Poli Bortone per il centrodestra. Tra le persone allontanate ci sono anche alcuni candidati al consiglio comunale nelle liste a sostegno di entrambi gli schieramenti, come l'ex presidente dell'assise di Palazzo Carafa, Carlo Mignone, Paolo Cairo, Antonio Lamosa (tutti del centrodestra), Paolo Brandi del Partito Democratico. Tra quanti avevano fatto richiesta come rappresentante di lista anche il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, e l'ex consigliere regionale, Fabrizio Camilli, tutti esclusi. Ma non è finita qui.

In serata, infatti, il senatore della Lega, Roberto Marti, è stato identificato dalle forze dell'ordine poiché la sua presenza all'interno di un seggio sarebbe stata oggetto di numerose segnalazioni. E nel parapiglia, un elettore si è presentato al seggio con una pecora.

L’animale ha atteso pazientemente il padrone mentre questi esprimeva la sua preferenza tra i due candidati sindaco della città nella cabina elettorale, per poi lasciare l'edificio sotto la sua guida.