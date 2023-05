Solleva come una busta della spesa la figlia che fa i capricci. "Abuso", "no fa bene"

Sta facendo discutere in rete un filmato che ritrae un padre mentre solleva la sua bambina per la giacca, trascinandola come se fosse una busta della spesa. Nel video si vede chiaramente che l'uomo è stufo dei capricci della piccola, che si era stesa a terra in un parcheggio e non ne voleva sapere di seguirlo. Invece di cercare di persuadere la bambina a entrare in casa, il padre, per niente divertito, la afferra per la giacca così com'è e la solleva a peso morto, con lei che resta stesa sospesa in aria. La bambina non protesta e la madre, che filma dall'interno della casa, si sente ridacchiare per la bizzarra scena.

Ma il filmato ha scatenato un furioso dibattito in rete, con molti che hanno detto che il suo comportamento è "esilarante e comprensibile", mentre altri hanno affermato che si tratta di "abuso di minori". "Non lo sopporto... si dovrebbero rispettare le emozioni e i sentimenti dei propri figli... un atto così privo di affetto", ha detto una mamma. Mentre un'altra si è schierata con il papà e ha detto che "i bambini sono viziati", suggerendogli addirittura di lasciare il piccolo nel vialetto per riflettere.

Il filmato, girato in Quebec, Canada, nel 2018, è recentemente riemerso online suscitando un furioso dibattito. All'epoca del filmato, la madre della ragazza ha dichiarato che la figlia fa sempre cose divertenti che li fanno ridere. "Ho ripreso questo video da casa del mio compagno e di nostra figlia Juliette. Lui stava tornando dal lavoro e lei dall'asilo. È una bambina che ama ridere e far ridere gli altri".