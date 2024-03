Il carro attrezzi porta via l'auto con dentro una donna che dorme, la sorpresa al risveglio: "Dove mi trovo?"

Chi di mestiere fa il conducente di un carro attrezzi sa che potrebbe trovarsi ad affrontare la reazione dei proprietari dei veicoli che rimuove e trasporta in deposito. C'è chi reagisce con rabbia e indignazione e chi invece si rassegna all'evidenza, pagando la sanzione dovuta senza fare troppe storie. Due casi opposti, sicuramente più frequenti di quanto accaduto a un autista statunitense, che dopo aver portato via un veicolo parcheggiato in sosta vietata si è trovato di fronte una scena quantomeno inaspettata: all'interno del veicolo c'era una donna addormentata, che ha chiuso gli occhi da una parte e si è svegliata in un posto totalmente diverso.

La scena viene mostrata in un video divenuto virale su TkTok, condiviso dall'utente @kayemdee81. La donna, frastornata e infastidita dalla situazione, si rivolge al conducente e chiede: "Ciao, dato che hai rimorchiato la macchina dove stavo dormendo fin qui... dove diavolo mi trovo?". L'uomo assicura di aver controllato dentro l'auto, ma di non aver visto la donna che dormiva. "Ero dietro - risponde lei - e mi sono appena svegliata. Non sto mentendo, mi hai appena rimorchiata fin qui".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una situazione bizzarra che ovviamente ha spopolato sui social, superando le 5 milioni di visualizzazioni e scatenando i commenti ironici degli utenti: da chi "celebra" il sonno pesante della donna, che non si è accorta di nulla durante tutto il tragitto, e chi immagina la sua reazione nel vedere la sua auto in movimento senza nessuno al volante. Altri ipotizzano che la protagonista del video venisse da una serata di "bisboccia", preferendo dormire in auto piuttosto che mettersi alla guida. Una scelta senza dubbio saggia, come sarebbe quella di controllare dove si parcheggia, soprattutto se si ha intenzione di "pernottare".