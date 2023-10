Volete risparmiare 80 euro l'anno? Addio carta igienica, dovete usare "strofinacci"

Basta carta igienica in bagno. Si può anche non acquistarla, sostituendo il suo utilizzo per l'igiene personale con degli strofinacci lavabili. E si risparmia pure. Il consiglio arriva da una madre britannica che su TikTok con un video ha scatenato i commenti degli utenti fino a essere ripresa dai Tabloid del Regno Unito. Vediamo qual è il metodo della mamma britannica.

"Così ho risparmiato 80 euro in un anno"

La donna ha raccontato di aver risparmiato circa 80 euro in un anno dopo aver smesso di acquistare carta igienica. La decisione comunicata sul suo profilo TikTok ha dato parecchio da discutere, visto come ha rimpiazzato la canonica carta: con dei panni lavabili e riutilizzabili.

Ma gli 80 euro risparmiati possono anche essere di più: "Il risparmio - spiega la madre - può ancora aumentare se tutti i componenti della famiglia smettono di usare la carta igienica". Il problema è: come? Il "trucco" consiste nell'utilizzare un borsello con cerniera che sia umido e degli strofinacci, che possono durare per anni anche perché a suo dire non è necessario effettuare lavaggi aggiuntivi se si utilizzano anche pannolini riutilizzabili. I panni, dice, possono essere lavati normalmente.

"Questo metodo - spiega - è la pulizia è migliore, soprattutto per i bambini, e non c'è bisogno di toccarli per metterli in lavatrice: basta aprire la cerniera del borsello e inserirla direttamente nel cestello". Ma se il mancato uso della carta igienica fa risparmiare sul suo acquisto, d'altra parte potrebbero esserci costi nascosti: "Se la tua preoccupazione riguardo all'uso della carta igienica è di natura ambientale, è importante considerare i costi energetici derivanti dalla produzione di acqua calda e la quantità di acqua e candeggina necessarie per lavare a fondo i panni", le fa notare un utente. Il metodo è da affinare.

