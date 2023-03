Torna da un viaggio e trova la casa invasa da 17 porcellini d'India

È partito per un viaggio negli Stati Uniti ed è tornato a casa dopo diversi mesi. Quando ha aperto la porta del suo appartamento, ha trovato una sorpresa inaspettata: c'erano 17 porcellini d'India abbandonati nella sua abitazione. E l'amico a cui aveva affidato le chiavi dell'appartamento in sua assenza in compenso era sparito. L'uomo si è così recato dai carabinieri, ad Arcore (Monza e Brianza), e ha spiegato la situazione. Le cavie sono state recuperate dal servizio di zooprofilassi di Ats (azienda tutela salute), e in mancanza di altre soluzioni sono arrivate al rifugio di Enpa Monza, l'ente nazionale protezione animali.

I porcellini d'India sono stati divisi per sesso - 5 maschi e 12 femmine - e collocati in spaziose gabbie con cibo. Andranno ad arricchire la popolazione di porcellini d'India già presente in canile e costituita da altre sei cavie giunte in reparto da alcune settimane.

La cavia domestica (nome scientifico "cavia porcellus pallas") o porcellino d'India, è un piccolo roditore originario del Sudamerica. "Abbiamo ben 23 cavie che cercano con urgenza una casa e una famiglia che le adotti e che voglia loro bene. Sono animali simpaticissimi, puliti, riconoscenti verso chi li nutre e li accudisce", hanno spiegato dall'Enpa, rivolgendo un appello. "Se volete saperne di più vi invitiamo e venirle a visitare presso il rifugio chiedendo prima un appuntamento scrivendo alla casella selvatici@enpamonza.it".