Passeggera cerca il bagno e apre il portellone d'emergenza: volo annullato

Il volo Air China 2754, in partenza da Quzhou e diretto Chengdu, non è mai decollato. Il motivo? Una passeggera al suo primo volo, nel tentativo di cercare il bagno, ha invece aperto per sbaglio il portellone di sicurezza. L'incredibile vicenda, avvenuta giovedì scorso, è stata riportata da diversi quotidiani locali e internazionali: sui social circola anche l'immagine dell'Airbus A319 fermo sulla pista dell'aeroporto di Quzhou, con lo scivolo di emergenza aperto.

Per fortuna l'incidente è avvenuto quando l'aereo era ancora a terra, ma i disagi per tutti i passeggeri non sono mancati. Il volo è stato cancellato e la donna potrebbe dover pagare una multa molto salata. "La signora era al suo primo volo. Era disperata - ha raccontato un altro passeggero - quando la polizia le ha detto che avrebbe potuto dover pagare i danni. Per ora i passeggeri sono stati trasferiti in hotel e risarciti del mancato volo dalla compagnia aerea.