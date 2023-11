"Cercasi esperto Lego": l'offerta di lavoro da sogno

Piccoli mattoncini colorati e con forme diverse, con cui dare vita a magnifiche costruzioni. I Lego sono uno dei giochi più utilizzati dai bambini di tutto il mondo, piccoli sognatori che da adulti potrebbero desiderare di unire questa passione al lavoro. Ma è possibile far diventare l'amore per i mattoncini colorati un vero e proprio lavoro? A quanto pare si. La piattaforma Catawiki, che si occupa di aste e rivendita di oggetti speciali, ha pubblicato un annuncio di lavoro rivolta a un "esperto Lego" da inserire a tempo pieno nel proprio team. La ricerca di un nuovo esperto coincide con un'impennata di quasi il 40% delle vendite Lego sulla piattaforma rispetto allo stesso periodo del 2022, a dimostrazione della crescente popolarità di tutto ciò che riguarda l’universo Lego. L'iconico produttore di giocattoli, che lo scorso anno ha celebrato il suo 90° anniversario, ha subito una serie di notevoli trasformazioni nel corso dei decenni. Dalle origini di produttore di giocattoli in legno, i pezzi Lego si sono trasformati in potenziali opportunità di investimento e in oggetti da collezione molto ricercati.

L'offerta di lavoro: "Cercasi esperto Lego"

Adesso un fortunato esperto Lego avrà la possibilità di arricchire ulteriormente questa comunità e di permettere ad altri di perseguire la propria passione su Catawiki. Le mansioni comprendono la valutazione dei set presentati dai venditori, l'utilizzo delle conoscenze degli esperti e della rete per creare inserzioni attraenti e l'offerta di recensioni e stime di valore, il tutto combinando la propria carriera con una passione. Tra i requisiti richiesti non ci sono diplomi particolari, ma alcune "skills":

Conoscenza approfondita dei Lego

Un occhio per il commercio;

Esperienza commerciale documentata;

Ottime capacità comunicative;

Buone competenze informatiche;

Una rete di potenziali venditori ed esperti nel tuo settore;

La competenza diplomatica necessaria per agire da mediatore nelle controversie tra utenti;

Conoscenza fluente/buona della lingua inglese.

Come riportato sull'annuncio, il lavoro può essere svolto da remoto in diversi Paesi europei come Italia, Francia, Germania o Paesi Bassi.

L'esperto di Pokémon

All'inizio dell'anno la piattaforma aveva pubblicato un altro annuncio "particolare", rivolto a un esperto di Pokémon. Mickael Molé, selezionato per questo ruolo unico, ha spiegato come questa sua passione si combini con le sue responsabilità quotidiane sul lavoro: "Lavoro come esperto di Pokémon da sei mesi; finora è stata un'esperienza eccezionale. Ho la possibilità di combinare la mia passione di quando ero bambino con la mia vita professionale e mi sento grato di avere l'occasione di potermi interfacciare con così tanti venditori e acquirenti in tutta Europa". Tra le altre figure "speciali" ricercate da Catawiki c'è anche quella di esperto di Tin Toys e Dinky Toys.

