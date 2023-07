Chiede al veterinario di abbattere il suo cane "perché abbaia"

La proprietaria di un cane ha chiesto a un veterinario di sopprimere il suo animale "perché abbaia alle persone". La denuncia è arrivata dalla fondatrice di un centro di soccorso. Lucie Holmes, che gestisce il Lucie's Animal Rescue a Thirsk, nel North Yorkshire in Inghilterra, ha raccontato di essere stata contattata da una donna che le ha chiesto di accogliere il suo meticcio di due anni, Markus, ma che lei ha dovuto respingere la richiesta perché il centro era pieno. Due ore dopo, ha detto che un veterinario locale le ha telefonato per dirle che la proprietaria voleva che Markus fosse sottoposto a eutanasia, a causa del suo abbaiare, spiegando di essersi rifiutato di farlo.

"È disgustoso. Non sono riuscita a dormire molto perché sono ancora molto arrabbiata. I cani abbaiano. È normale", ha detto Holmes come racconta la Bbc. "Ho detto alla proprietaria dell'animale che non c'era assolutamente bisogno di eutanasia per Markus. Ha solo bisogno di tempo e di addestramento", ha detto la donna. Alla fine Holmes, madre di tre figli che condivida già la sua casa con altri nove cani e 34 gattini, ha accettato di accogliere Markus.

