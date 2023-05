L'imprenditore che chiude l'azienda una settimana e regala una vacanza di lusso ai dipendenti

Qual è il modo migliore per ringraziare i propri dipendenti dell'ottimo lavoro svolto? Semplice: una vacanza in un resort di lusso, completamente pagata dall'azienda. È l'idea messa in pratica da Khairul Aming, un imprenditore malese di 30 anni. Il giovane uomo d'affari, a capo di un'azienda che produce una salsa chili conosciuta con il nome di "sambal", ha pagato a tutto il suo staff, composto da 60 dipendenti tra uomini e donne, un soggiorno in un resort sulla spiaggia di Langkawi, un arcipelago nel nord-ovest della Malesia.

Il 30enne ha pensato a ogni cosa: biglietti aerei, un soggiorno nell'hotel a 5 stelle con vista mare, cene gourmet, escursioni e gite in barca. Cinque giorni di relax in un vero e proprio paradiso, tutto spesato dall'azienda, appositamente chiusa in questa settimana per permettere a tutti i lavoratori di usufruire della vacanza offerta. Ma per Khairul Aming non si tratta certo della prima volta in cui decide di premiare i suoi dipendenti: in passato aveva già regalato ai dipendenti delle vacanze o dei buoni gratuiti. La vacanza a 5 stelle in Malesia è stata documentata in video condiviso su Instagram e Twitter dallo stesso Aming: un filmato divertente, che mostra tutte le attività svolte insieme al suo staff, dalle escursioni alle partite a beach volley, fino alle cene di gala.

I 60 dipendenti hanno anche avuto modo di visitare delle meravigliose grotte e una spiaggia paradisiaca su cui vedere il tramonto, hanno potuto noleggiare delle moto acquatiche e un catamarano con tanto di vasca idromassaggio. Delle ferie di lusso che ovviamente hanno attratto centinaia di utenti social, che hanno condiviso e commentato il video postato in Rete dall'imprenditore.