C'è uno struzzo in autostrada: scatta inseguimento da film

Un video esilarante che viene dalla Cina dove uno struzzo in fuga da uno zoo ha provocato il caos. L'uccello dalle lunghe zampe si è scontrato con una delle moto abbattendo uno degli agenti

Diversi poliziotti in moto sono stati impegnati per ore nell'inseguimento di uno struzzo in fuga attraverso la città di Zhengzhou, nella Cina centro-settentrionale, il 6 novembre scorso. Le immagini diventati virali immortalano l'animale dalle gambe lunghe correre nel traffico cittadino mentre i poliziotti cercano di evitare incidenti.