La prostituta si spaventa davanti al cliente superdotato: devono intervenire i Carabinieri

I Carabinieri di Cesenatico sono dovuti intervenire per una vicenda piuttosto particolare e che non può non strappare un sorriso. Nessun reato, furto o aggressione, ma la richiesta di aiuto di una prostituta che esercita nella cittadina romagnola il mestiere più antico del mondo e si è trovata davanti ad un caso estremo.

Un cliente è arrivato al domicilio della escort per un rapporto sessuale. Ha pagato quanto pattuito, ma il 'problema' è sorto quando l'uomo si è spogliato 'svelando' le sue dimensioni da taglia XL. In pratica la prostituta si è spaventata a tal punto di essere disposta a restituire il denaro, ma con la ferma intenzione di non fornire più la prestazione al cliente superdotato. A quel punto gli ha detto di andarsene, ma l'uomo si è infuriato, pensava evidentemente di aver chiuso l'accordo. Gli animi si sono scaldati tanto da portare la escort a chiamare i Carabinieri che hanno dovuto convincere il cliente, rimasto a bocca asciutta, a lasciare l'appartamento.