Donna trova un cobra (vivo) nel pacco consegnato da Amazon

Spedizione con "sorpresa" per una donna di Bangalore, in India, che nel pacco inviato da Amazon, insieme al prodotto ordinato, ha trovato anche un cobra vivoe vegeto, che per fortuna non ha fatto in tempo a morderla. L'incredibile episodio è stato ripreso dalla donna, che ha poi raccontato la vicenda ai media locali: "Abbiamo ordinato un controller della Xbox e dopo due giorni ci è stato consegnato il pacco dal corriere, ma al suo interno c'era un serpente".

Ordina un pacco su Amazon: dentro ci trova un cobra velenoso

L'esemplare è stato identificato come un Naja Naja (detto anche cobra dagli occhiali o cobra indiano) una specie molto velenosa originaria della regione del Karnataka. La sfortunata protagonista della vicenda e i suoi familiari sono stati costretti a fronteggiare l'inattesa minaccia da soli, ma per fortuna il serpente è rimasto incollato al nastro adesivo utilizzato per imballare il pacco, rendendolo praticamente inoffensivo.

Prima di immobilizzare il velenoso rettile e di consegnarlo agli addetti alla protezione degli animali, la malcapitata cliente ha girato un video e l'ha diffuso sui social, suscitando un'ondata di costernazione e proteste in tutto il paese. Amazon ha reagito scusandosi per l'accaduto e assicurando un'indagine immediata, oltre a rimborsare la cliente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo, sui social sono decine i commenti degli utenti, infuriati per la mancanza di controlli: "La negligenza di Amazon è gravissima. Quanto vengono pagati i magazzinieri per mettere a repentaglio la vita con un rettile così pericoloso? Dove sono i controlli di Amazon sui depositi e sul sistema di trasporto se accadono incidenti simili?".