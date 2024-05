"Aiuto, c'è un coccodrillo": arriva la polizia, poi la scoperta

Il telefono della polizia che squilla e dall'altra parte una voce spaventata che segnala: "Aiuto, c'è un coccodrillo nella palude". Un allarme insolito che ha spinto gli agenti della Thames Valley, a intervenire subito nei pressi di un piccolo specchio d'acqua situato nel villaggio di Cholesbury, nella contea di Buckinghamshire, in Gran Bretagna. I poliziotti hanno così vestito i panni di "cacciatori" di coccodrilli, ma una volta arrivati sul posto hanno scoperto la realtà dei fatti: il grosso rettile c'era, ma era soltanto un giocattolo.

It’s not every day that you get sent to reports of a crocodile in flood water. The croc is now with us at the station



Did you know that it is not that difficult to tell alligators and crocodiles apart? One will see you later whereas the other will see you in a while #BadDadJoke pic.twitter.com/9sxuPgUVG8