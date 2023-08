L'esplosione in cielo "oscura" la Superluna: di cosa si tratta

Uno spettacolo spaziale come quello della Superluna, che viene improvvisamente offuscato da un altro fenomeno altrettanto spettacolare. Giovedì 3 agosto l'astronomo statunitense Bill Steward era intento a scattare delle fotografie al satellite della Terra dalla sua abitazione nel distretto di Ceredo, in Virginia, quando ha immortalato una gigantesca palla di fuoco che ha illuminato il cielo. Un evento che non è stato notato soltanto da Steward: sono infatti decine le segnalazioni arrivata da ben nove stati americani.

Di cosa si tratta? La Nasa ha registrato il fenomeno, fornendo una spiegazione ufficiale: ad esplodere al contatto con l'atmosfera, provocando quel forte bagliore, è stato un frammento di cometa del peso approssimativo di 35 chilogrammi, che viaggiava a una velocità di 60mila km/h. Nella maggior parte dei casi le comete sono difficili da osservare senza l'ausilio di un binocolo o di un telescopio, ma in alcuni casi, come in questo, lo spettacolo cosmico è stato visibile a occhio nudo. Il bagliore mostrato nel video è provocato dall'improvvisa esplosione di gas e polveri che compongono la cometa, un fenomeno che gli esperti chiamano "effetto outburst".

Bill Steward ha condiviso le incredibili immagini sui social e ha raccontato l'avvistamento sul portale SpaceWeather.com: "La palla di fuoco ha attraversato il cielo intorno alle 2.13 del mattino. Prima ho sentito due boati, poi c'è stato il lampo luminoso e il corpo celeste si è frammentato in tre parti". Secondo i dati della Nasa forniti da Bill Cooke, il frammento della cometa è entrato in contatto con l'atmosfera a circa 80 km di altezza sopra la città di Krypton, nel Kentucky: l'oggetto ha percorso circa 104 km lungo l'atmosfera e poi si è disintegrato a 48 Km sopra la città di Duffield, in Virginia. L'esplosione è stata notata da diverse zone degli Stati Uniti: l'American Meteor Society, l'associazione che si occupa delle segnalazioni sugli avvistamenti cosmici, ha ricevuto oltre 70 avvisi da Georgia, Illinois, Kentucky, North Carolina, Ohio, Tennessee, Virginia e West Virginia.

