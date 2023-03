Figlio piange per i compiti, mamma su TikTok contro gli insegnanti: "Avete rotto"

Il figlio piagnucola perché non vuole fare i compiti assegnati e la mamma sbotta sui social con un video TikTok diventato virale. "Avete rotto. Fate schifo", urla rivolgendosi agli insegnanti tra una parolaccia e l'altra. Protagonista della performance social una mamma di Palermo, che sul suo account si sfoga contro gli insegnanti. Una reazione accesa che ha innescato una serie di commenti ai quali risponde con altri video.

"Io vorrei sapere - dice - da questi maestri se è normale che mio figlio si sveglia alle 6.30 del mattino e si ritrova al pomeriggio con 3, 4 compiti da dovere fare senza potere fare sport, un ca*** di niente". E ancora: "Non mi interessa se avete classi da venti alunni, dovete occuparvene voi. Collaborazione scuola-famiglia? Questa è? Fate schifo. Pochi sono quelli che si salvano, avete rotto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video, per il tema delle famiglie "ostaggio" dei compiti e per i toni a dir poco coloriti ha dato il via a condivisioni e commenti. C'è chi la sostiene e chi la riprende. "Mi sono sentita dire 'Non si urla davanti ai bambini'. Io non stavo urlando contro mio figlio", precisa in un altro video. Clip dopo clip la mamma risponde ai follower. "Spesso chi critica in fondo sta criticando se stesso. Distorce il messaggio che stai cercando di fare passare, è un cane che si morde la coda. Lì divento altezzosa e classista e li guardo dall'alto in basso come guardi la pattumiera".