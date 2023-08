Pagina Facebook del Comune diventa a luci rosse

Cosa succede se gli hacker prendono di mira la pagina Facebook di un Comune? Che compaiono immagini di donne seminude e video di coppie in atteggiamenti intimi. Questo almeno è successo alla pagina dell'amministrazione comunale di Bacoli, come riporta NapoliToday.

Fino allo scorso 30 luglio tutto in regola. I post erano quelli "classici" di un ente locale: avvisi alla cittadinanza, locandine di eventi locali, indicazioni per la festa patronale. Poi il deciso e quantomeno discutibile cambio con contenuti più simili a siti per adulti che a quelli di un'amministrazione pubblica.

Dal Comune nessuna nota ufficiale, ma gli utenti intanto ironizzano. "Io il sindaco me lo ricordavo diverso", scrive uno di loro.

