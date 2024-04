Controlla il gatto con una webcam mentre è in vacanza: scopre il vicino nel suo letto con l'amante

Aveva fatto installare una telecamera in casa per osservare il suo gatto mentre era in vacanza, ma ha scoperto che mentre non c'era il vicino usava il suo letto per fare sesso con l'amante. L'episodio, di cui ci siamo già occupati, risale in realtà al settembre del 2019 e vede protagonista una 30enne residente a Torino. Il processo si è chiuso in questi giorni con la condanna dello stesso vicino e della proprietaria di casa.

Controlla il gatto da remoto e trova due uomini nel suo letto

Ma andiamo con ordine. Tutto inizia quando la padrona del gatto parte per le vacanze e affida l'animale alle cure della proprietaria dell'alloggio. Per stare più tranquilla decide anche di installare una webcam in camera da letto così da poter controllare il micio. A un certo punto però sullo schermo del cellulare si materializza una scena inaspettata: due uomini si sono intrufolati in casa sua e stanno facendo sesso sul suo letto. Superato lo shock di trovarsi due estranei in casa la ragazza decide di passare alle vie legali e una volta tornata in città sporge querela - allegando foto e video dei fatti contestati - sia nei confronti del vicino che della proprietaria di casa, accusata di aver dato le chiavi all'uomo per permettergli di incontrare segretamente il suo amante nell'appartamento.

La condanna

Come riporta La Repubblica il tribunale di Torino ha ora condannato entrambi a otto mesi di reclusione ciascuno per violazione di domicilio. A quanto sembra la proprietaria dell'alloggio era l'unica ad avere le chiavi: le avrebbe passate al vicino di casa che aveva bisogno di una stanza per incontrare il presunto amante (dato che nel suo di appartamento viveva il compagno).