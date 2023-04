Cooper, il cane che fugge e fa 64 chilometri per tornare dal padrone che lo aveva abbandonato

Copper, un Golden retriever da salvataggio sembrava sparito nel nulla. Il cane è sfuggito ai suoi nuovi proprietari e per decine di giorni nessuno è riuscito a dare sue notizie. La famiglia, preoccupata, aveva anche pubblicato degli annunci per tentare di rintracciarlo. La storia è pero terminata a lieto fine e in un modo del tutto inaspettato.

Il lungo cammino di Cooper

Il signor Fleming, residente a Nord di Belfast, aveva adottato il cane dal canile perché pensava che Cooper sarebbe stato di compagnia per il suo Golden Retriever Molly. "Sono seduto qui a guardarlo e non riesco a credere che sia a casa. È stato un disastro. Non aveva idea di dove fosse ed era all'acqua e al vento. Ho cercato di inseguirlo, ma è sparito in un istante, quindi sono iniziate le ricerche".

Ora Cooper è "al sicuro" e sta facendo piccoli pasti per ritrovare le forze e i chili persi. Nei 27 giorni in cui è mancato, Cooper ha percorso quasi 64 chilometri per tornare dal suo vecchio padrone attraverso boschi e strade, anche di notte, senza l'aiuto degli umani. Proprio da quella famiglia, Cooper era stato abbandonato, ma il suo "istinto lo ha guidato fin lì", ha detto un'associazione benefica che si occupa di accudire i cani randagi.

Continua a leggere le ultime notizie su Today.it