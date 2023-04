La coppia in fuga con un animale selvatico, l'appello: "È in pericolo, deve essere liberato"

La polizia australiana sta cercando una coppia di giovani, un ragazzo e una ragazza, avvistati in una stazione ferroviaria a nord di Brisbane con in braccio un cucciolo di ornitorinco. Gli agenti hanno lanciato un appello per far tornare il piccolo nel suo habitat naturale, nello stato settentrionale del Queensland, da cui è stato prelevato: "Il piccolo di ornitorinco deve essere liberato il prima possibile - spiegano gli agenti - siamo preoccupati per il benessere di questo animale che è stato sottratto dal suo ambiente naturale".

I poliziotti hanno manifestato preoccupazione anche per i due giovani rapitori: infatti, gli esemplari maschi di ornitorinco sono velenosi e i loro "morsi" possono provocare dolori molto forti. Ovviamente, anche il piccolo è in pericolo; stare lontano dal suo habitat, soprattutto per la sua giovane età, potrebbe rivelarsi fatale. Nelle immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso della stazione e diffuse dalla polizia si vede un uomo in infradito che porta tra le braccia il piccolo ornitorinco avvolto in un asciugamano: lui e la donna che lo accompagna mostrano l'animale agli altri passeggeri, lo accarezzano e lo coccolano come se fosse un cagnolino o un gattino.

I due al momento sono ricercati e rischiano una multa salatissima: le leggi sulla conservazione del Queensland vietano il prelievo di ornitorinchi dall'ambiente naturale e prevedono sanzioni fino a 430mila dollari australiani, pari a circa 264mila euro. L'ornitorinco è un animale molto particolare, notturno e schivo, è uno dei pochi mammiferi che depone le uova e ad oggi vive soltanto nell'Australia orientale. Dotato di un becco simile a quello di un'anatra e di un corpo e una coda da castoro, lasciò a bocca aperta gli scienziati britannici che incontrarono il primo esemplare alla fine del XVIII secolo.