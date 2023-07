Trovata la coppia del messaggio in bottiglia lasciato nel Garda 11 anni fa

Mistero risolto. La notizia del messaggio in bottiglia trovato dopo 11 anni nel Lago di Garda è riuscita ad arrivare anche in Germania, fino ai due diretti interessati, la coppia che nell'agosto del 2012 aveva scritto quelle parole e le aveva abbandonate al destino. Si chiama Sabrina e Dennis Schwalbe, hanno 37 e 40 anni, si conoscono da oltre 20 anni e oltre un decennio fa hanno scelto Malcesine, in provincia di Verona, come meta del loro viaggio di nozze.Un'esperienza rimasta nel loro cuore e che li ha fatti tornare sul Garda altre volte nel corso degli anni.

La coppia, originaria di Amburgo, adesso vive a Ellerbek, paesino di circa 4000 abitanti dello Schleswig-Holstein, nei pressi della loro città natale.Lui è ingegnere meccatronico per una nota casa automobilistica, lei si prende cura del loro bimbo di due anni e convive con la sclerosi multipla, cercando di mantenere il più normale possibile la routine di tutta la famiglia La notizia li ha raggiunti in Austria, dove sono attualmente in vacanza.

Sabrina, intervistata dall'Ansa, ha raccontato i piacevoli ricordi di quel soggiorno in Italia: "Avevamo scelto Malcesine per la bellezza del luogo, così tanto decantata dalla narrativa germanica, ed anche perché io ho paura di volare e quindi è risultata la scelta perfetta per una trasferta su ruote. Ci siamo trovati benissimo ed abbiamo deciso di tornarci altre tre volte. La seconda, nell'agosto del 2012, è stata quella in cui una sera, dopo una romantica cena fronte lago, abbiamo deciso di scrivere quel biglietto, sigillarlo dentro una bottiglia di Limoncello e affidarlo alle acque del Garda sperando ci portasse fortuna, così come in effetti poi è stato". Raggiunti dall'invito dell'Amministrazione di Malcesine, Sabrina e Dennis hanno confermato che torneranno presto, probabilmente in occasione del prossimo San Valentino, la data perfetta per vivere una serata romantica in un posto che è rimasto nei loro cuori.

