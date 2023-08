Coppia di turisti perde la nave da crociera, le urla dalla banchina: "Capitano, ci aspetti"

Perdono la nave e dalla banchina del porto di Bari chiedono al comandante della nave da crociera di fermarsi per farli salire. "Signor capitano, per favore, se volete potete" urlano i due ripresi da un video girato da qualcuno che si trovava a bordo. Nel filmato, diffuso dal canale Welcome to Favelas e diventato ben presto virale, si vede la coppia agitarsi sulla banchina, tentando con ogni mezzo di catturare l'attenzione di chi è ai comandi della nave. Per i due turisti però, almeno dalle immagini, sembra ci sia ben poco da fare: la passerella è già stata tolta e l'imbarcazione sta per salpare.

(Credit video: Welcome to Favelas)