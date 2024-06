Porta con sé in aeroporto il cuore conservato dopo il trapianto: bloccata dalla polizia

Su TikTok Jessica Manning, 30enne originaria della Nuova Zelanda, racconta felice di aver conservato il suo vecchio cuore, sostituito nel corso del trapianto cui la giovane si è sottoposta per gravi problemi cardiaci e dopo una lunga attesa per il giusto donatore. Davanti alla telecamera mostra l'organo all'interno di un sacchetto trasparente contenente una soluzione di formaldeide, grazie alla quale non è necessario conservare il cuore in freezer, impedendo la decomposizione così come il rilascio di odori sgradevoli.

Bloccata dalla polizia dopo la singolare scoperta

Nel viaggio verso la sua nuova casa in Australia, la giovane ha quindi deciso di portare con sé anche il suo vecchio cuore, trasportato in uno dei bagagli. Sorprendentemente, ai controlli in Nuova Zelanda alla 30enne è stato permesso di imbarcarsi senza problemi, ma una volta giunta in Australia la polizia aeroportuale è rimasta senza parole alla vista di un simile bagaglio. Il vecchio cuore di Jessica è stato definito "rifiuto chirurgico" e le autorità hanno fermato la ragazza alla frontiera, mentre venivano svolti i necessari accertamenti per valutare che l'organo non rappresentasse un rischio igienico-sanitario per lei e per i cittadini australiani.

"Sono rimasta lì per circa un’ora cercando di portare questo cuore in Australia. Adesso però ce l'ho ed è al sicuro nel mio guardaroba", ha raccontato la 30enne al New Zealand Herald. Dopo vari controlli, alla giovane è stato infatti dato il via libera da parte delle autorità. In seguito al trapianto, Jessica aveva deciso di lasciare l'organo in mano ai medici così che potessero servirsene per studi scientifici, ma dopo vari mesi le è stato detto che non era più necessario e la giovane ha quindi deciso che avrebbe tenuto con sé il vecchio cuore.