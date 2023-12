Daddy Yankee e l’addio alla musica: "Adesso voglio seguire Gesù"

Daddy Yankee si ritira dalle scene per seguire la sua fede in Gesù. Il cantante portoricano famoso in tutto il mondo per successi come "Gasolina" e "Despacito" ha confermato di voler dire addio alla musica. L’annuncio era stato dato al suo pubblico già un anno fa, aveva detto che alla fine del tour avrebbe cambiato vita. E così dopo l’ultimo concerto tenutosi al Coliseo de Puerto Rico si è congedato, forse per sempre.

"Gente mia, questo giorno per me è il più importante della mia vita - ha detto -. E voglio condividerlo con voi perché vivere una vita di successo non è la stessa cosa che vivere una vita con uno scopo". Ramón Luis Ayala Rodríguez, in arte Daddy Yankee, ha detto di essere riuscito grazie alla fede a riempire il "vuoto che ha sentito per molto tempo. Che vantaggio avrà un uomo a guadagnare il mondo intero, ma a perdere la sua anima? - ha detto citando un versetto della Bibbia -. Per questo stasera riconosco e non mi vergogno di dire al mondo intero che Gesù vive in me e che io vivrò per lui".

La sua missione ora sarà quella di promuovere il cristianesimo. "A tutte le persone che mi hanno seguito, seguite Gesù Cristo, che è la via, la verità e la vita. Proprio come Gesù, con la sua misericordia, mi ha permesso di viaggiare per il mondo, nella tua misericordia, Padre, spero che tu mi permetta di evangelizzare il mondo da Porto Rico".