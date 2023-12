Con la mula al ristorante: youtuber denunciato per maltrattamento di animali

Denunciato per maltrattamento di animali il noto youtuber che con il canale "Degio e la mula" da anni documenta le sue avventure insieme all’animale 'Pioggia'. A scatenare tutto l’episodio filmato i primi di novembre da un cliente di un ristorante di Frinco, nell’Astigiano, in cui si vede l’animale nel locale accasciato a terra che non riesce più ad alzarsi a causa del pavimento troppo scivoloso. La mula in difficoltà e in preda all’agitazione ha creato scompiglio tra i commensali e ha involontariamente danneggiato alcuni arredi del ristorante.

La diffusione del filmato sui social ha creato moltissime polemiche, di fronte alle quali Silvano Degiovanni detto "Degio", l’artigiano 59enne di San Damiano Macra (Cuneo) proprietario della mula, si è difeso dichiarando che l’incidente è avvenuto per caso. Il noto youtuber ha spiegato che non è stato lui a portare Pioggia intenzionalmente nel ristorante: la mula si è slegata e lo ha seguito nel locale. Degiovanni ha poi aggiunto che lo spiacevole episodio non ha causato nessuna sofferenza all’animale. Questa versione però è stata contestata dagli animalisti, che parlano di "un evento sponsorizzato già nei giorni precedenti". L'associazione 'Stop Animal Crimes Italia' ha così deciso di presentare una querela alla procura di Asti nei confronti di Degiovanni, in cui si chiede anche il sequestro di Pioggia.