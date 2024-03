"Mi hanno rubato l'auto": dopo un mese scopre che l'ha parcheggiata nel box del vicino

Una storia surreale che sembra uscire da una vera e propria commedia degli equivoci. Protagonista una donna di 60 anni di Gorgonzola, in provincia di Milano che, a gennaio 2024, si presenta ai carabinieri per sporgere una denuncia. Aveva visto che l'auto non era più nel suo garage e aveva pensato immediatamente a un furto.

Sembra una storia di ordinaria micro-criminalità. Per oltre un mese le forze dell'ordine brancolano nel buio: dell'auto della donna non c'è traccia. Poi la telefonata inaspettata che sbroglia la matassa. Un vicino di casa chiama la donna e le dice che ha trovato la macchina della signora: si trova abusivamente nel suo box auto. La donna scopre così di aver parcheggiato per errore la vettura in un garage non suo.

Com'è potuto accadere? Alla base del fraintendimento dobbiamo premettere che entrambi vivevano in un complesso abitativo appena costruito. La fila di autorimesse non erano ancora numerate, un particolare che ha, molto probabilmente, provocato l'errore.

La 60enne ha così parcheggiato l'auto nel box del vicino (ancora aperto) che non viveva ancora nel palazzo. Quando poi è andata a recuperare l’auto nel suo garage (quello giusto) lo ha trovato vuoto. Da qui la relativa denuncia e l'equivoco che si è sbloccato solo dopo un mese. Quando l'uomo si è trovato ad appropriarsi del suo box.

La denuncia è stata quindi ritirata dalla donna con una motivazione che, c'è da scommetterci, sarà apparsa ai carabinieri piuttosto "singolare".