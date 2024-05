Il deputato che fugge dal Parlamento con le schede elettorali per impedire l'approvazione della legge

Rissa nel Parlamento di Taiwan dove si è discusso di un disegno di legge per la riforma del potere legislativo che mira a conferire all'assemblea parlamentare maggiori poteri di controllo sul governo. Nel corso dei lavori sono scoppiati violenti disordini con alcuni deputati che si spintonati e sono arrivati perfino a salire sui tavoli. L'episodio più eclatante, diventato subito virale sui social, ha visto un deputato impossessarsi di alcuni faldoni contenenti le schede elettorali per poi darsi alla fuga. Il tutto per impedire l'approvazione della discussa proposta di legge.

