Donna di 31 anni ha un figlio da un 13enne che la chiamava "mamma", arrestata

Ha avuto un figlio con un ragazzino di 13 anni, che la considerava anche come una figura materna. Per questo una 31enne statunitense, di Fountain, Colorado, è stata condannata a tre mesi di prigione La sentenza è stata emessa ieri dopo che la donna era stata inizialmente liberata poco dopo il suo arresto nel luglio del 2022 con una cauzione di 70mila dollari. All'epoca la donna era stata accusata di violenza sessuale su un minore da parte di una persona in posizione di fiducia e di violenza sessuale su un minore. Gli investigatori hanno dichiarato che l'indagata aveva ammesso la relazione, poi i suoi avvocati hanno raggiunto un accordo di patteggiamento con i pubblici ministeri che le ha fatto inizialmente evitare il carcere concedendole la libertà vigilata fino a maggio.

Ora, dopo la nuova sentenza, dovrà scontare 90 giorni di carcere, in aggiunta a dieci anni di libertà vigilata intensiva per reati sessuali. Dopo l'arresto, la condannata ha dato alla luce il figlio dell'adolescente che è stato affidato a lei. La famiglia del giovane, che ora ha 14 anni, ha intenzione di presentare un'istanza ai tribunali per ottenere la custodia. La vittima ha ora 14 anni. Secondo gli atti del processo, l'adolescente guardava alla donna "la guardava come una figura materna e l'ha persino chiamata 'mamma'" in alcune occasioni.

"Mi sento come se mio figlio fosse stato derubato della sua infanzia. Ora deve fare il padre. È una vittima e dovrà conviverci per il resto della sua vita", ha dichiarato la madre del giovane. "Credo che se lei fosse stata un uomo e lui una bambina, sarebbe stato sicuramente diverso. Avrebbero chiesto più tempo di reclusione. Credo che, poiché lui non è una bambina, loro non lo facciano. Hanno compassione per lei", ha aggiunto la madre.