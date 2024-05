Il volo sta per partire, ma c'è una donna che dorme nella cappelliera

Hanno fatto letteralmente il giro dei social le immagini riprese da un passeggero che si trovava a bordo di un volo della Southwest Airlines, in partenza da Albuquerque e diretto a Phoenix, in Arizona. Proprio mentre il personale a bordo sta dando il classico benvenuto prima del decollo, dalla cappelliera fa capolino qualcosa di insolito: una donna sdraiata nel posto in cui solitamente andrebbero le piccole borse e i bagagli a mano.

Il breve filmato è stato postato su TikTok dall'utente @gmonique_123 insieme al commento "Il sud-ovest è selvaggio", e nel giro di qualche giorno è diventato virale, superando quota 5 milioni di visualizzazioni. Il video è stato online fino alla mattina di oggi, venerdì 10 maggio, poi è stato rimosso dalla piattaforma social e adesso non risulta più disponibile.

La clip si interrompe dopo qualche istante, tra la perplessità dei presenti e qualche risata. Una scena bizzarra con molti punti interrogativi. Infatti, non è stata resa nota l'identità della donna né il motivo per cui la protagonista della vicenda abbia deciso di mettersi in quella posizione. Non si tratta della prima volta che accade, ma ovviamente si tratta di un comportamento non consentito: il volo non sarebbe mai partito con una persona nella cappelliera.

Il filmato ha scatenato un'ondata di commenti social, soprattutto ironici. In molti si chiedono come abbia fatto a mettersi in quella posizione, e altri scherzano sulla comodità di quella "location" e sul fatto che la compagnia abbia messo a disposizione dei "nuovi posti" per i passeggeri. Il New York Post ha provato a contattare la compagnia aerea per ottenere dei chiarimenti sulla vicenda, ma i vertici dell'azienda hanno preferito un "no comment", almeno per il momento. Intanto l'Fbi ha avviato un'indagine per accertare i fatti.