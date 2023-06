Data per morta, si sveglia nella bara: la "resurrezione" filmata dai parenti

I medici dell'ospedale ne avevano constatato il decesso, e il suo corpo era già stato messo nella bara e consegnato ai parenti per la camera ardente. Ma Bella Montoya, una 76 enne di Babahoyo, in Ecuador, non era morta. Se ne sono accorti i presenti che stavano vegliando sulla donna e che hanno subito allertato i soccorsi. La donna è adesso ricoverata: "Il suo cuore è stabile", ha raccontato il figlio ai media locali.

La "resurrezione", come l'hanno battezzata in Ecuador, è avvenuta venerdì scorso ed è stata ripresa in diretta in un video che è diventato presto virale. La donne era stata ricoverata la sera prima per un sospetto ictus: "Ha subito un arresto cardio-respiratorio e non reagiva alle manovre di rianimazione. Di conseguenza, il medico di turno ne ha confermato il decesso", ha spiegato il ministero della Salute.

No estaba muerta. La mujer de la tercera edad, Bella Montoya, fue declarada muerta y estaba siendo velada en Babahoyo, cuando en medio de la sorpresa de todos comenzó a respirar y moverse. En seguida fue sacada del ataúd y trasladada al hospital. #LosRíos pic.twitter.com/XZFWTeDzMW — LaHistoria (@lahistoriaec) June 10, 2023

Bella Montoya è rimasta per oltre quattro ore all'interno di una bara. Mentre i parenti si preparavano ad allestire la camera ardente, due di loro si sono accorti che dalla cassa proveniva uno strano rumore: era la donna che con "la mano sinistra stava colpendo la parete delle bara". Allertati i soccorsi, la 76enne è stata ricoverata nuovamente. Il ministero ha aperto un'inchiesta "per determinare le responsabilità" dell'errato certificato di morte.

