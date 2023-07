La donna che viaggia con 5 serpenti vivi nascosti nelle calze

Una donna è stata fermata dalle autorità cinesi mentre cercava di passare da Hong Kong alla città sudorientale di Shenzhen, poiché i poliziotti hanno notato una "strana forma corporea" e si sono insospettiti. Secondo quanto riportato dal giornale Global Times e dai media locali, la donna è stata bloccata alla dogana. Durante la perquisizione è stata fatta una scoperta scioccante: la donna aveva cinque serpenti vivi nascosti nelle calze attaccate al suo corpo.

Si trattava di serpenti del grano (nome scientifico "elaphe guttata"), una specie che può raggiungere una lunghezza di 182 centimetri ed è innocua per gli esseri umani. Questa caratteristica li rende una delle specie più popolari per l'allevamento domestico come animali da compagnia: per questo spesso sono venduti illegamente.

I rettili sono stati successivamente consegnati alle autorità competenti dal dipartimento doganale. Non è stato specificato se la viaggiatrice abbia ricevuto qualche tipo di sanzione per il suo tentativo di contrabbando di serpenti.

