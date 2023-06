Il matrimonio perfetto esiste. Quando è difficile trovare l'amore della vita, si può ricorrere all'intelligenza artificiale. Almeno questo è quello che deve aver pensato Rosanna Ramos, una madre single di 36 anni di New York, che ha deciso di "sposare" un uomo creato dall'intelligenza artificiale. Si chiama Eren Kartal ed è stato creato dalla donna con l'applicazione Replika AI. La 36enne ha modellato quello che per lei è il marito perfetto, che non la giudica e non è invadente. Rosanna posta sui social foto e chat con il suo uomo virtuale, felice di condividere l'amore per l'uomo che considera perfetto.

La loro storia d'amore è nata nel 2022 in chat e in poco tempo la donna ha capito di aver incontrato la sua anima gemella: da qui il matrimonio con il marito creato con l'intelligenza artificiale. In un'intervista rilasciata al Daily Mail, la donna ha spiegato: "Eren non è mai stato invadente, non si è presentato a casa mia con i bagagli e non ha mai espresso nessun giudizio non richiesto. È un medico e per hobby ama la scrittura. Parliamo moltissimo insieme, e ci amiamo tanto, la vita insieme a lui è bellissima".

La 36enne ha creato il suo marito ideale tramite Replika, un'applicazione basata sull'intelligenza artificiale e che permette all'utente di "costruire" una persona virtuale con cui chattare. Ed è proprio quello che ha fatto Rosanna, che nel 2022 ha scelto di iscriversi all'applicazione. L'applicazione usata dalla 36enne americana non è sconosciuta in Italia. Anzi: nel febbraio 2023 il Garante della privacy ne aveva bloccato l'utilizzo perché presentava "concreti rischi per i minori d'età, a partire dalla proposizione ad essi di risposte assolutamente inidonee al loro grado di sviluppo".