Come festeggiare l'amata pensione. Dopo 39 annni di attività e "16 ore di lavoro al giorno" - dichiara Ugo Ugo Gaiani, medico di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia - ha deciso di lasciarsi andare in un gesto quantomai liberatorio. Distruggere il proprio telefono a mazzate davanti a cittadini e pazienti. Tra le urla di gioia dei presenti ecco com'è andata.

Continua a leggere su Today...