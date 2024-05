Il video del ragazzo che scala il Duomo di Milano e resta sospeso nel vuoto

Milano di notte, dall'alto. E un ragazzo sospeso nel vuoto, proprio accanto alla Madonnina. Sono le scene immortalate da un video pubblicato poche ore fa su Instagram che riprende la folle impresa di un giovane urban climbers che di notte è arrivato in cima al Duomo.

Non è chiaro, come si legge su MilanoToday, quando siano state girate le immagini. Il post è apparso sui social nel pomeriggio di giovedì con la descrizione "questa ragazza voleva tenersi la mia maglietta", riferita alla foto del ragazzo a torso nudo - con il medio alzato - davanti alla Madonnina. Sullo stesso profilo ci sono video di azioni simili, tra cui una andata in scena durante l'ultimo concerto in piazza Duomo. Non è quindi la prima volta che uno dei simboli di Milano viene "scalato".

"È assurdo che dei ragazzi continuino indisturbati a compiere imprese estreme di questo tipo senza che nessuno prenda provvedimenti. Hanno un sacco di follower, rischiano la vita, creano emulazione e fanno sorgere domande sulla sicurezza di certi luoghi simbolo", il commento di Fabiola Minoletti, vicepresidente coordinamento comitati milanesi.