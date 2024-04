Esce dal parcheggio, ma segue il segnale sbagliato: si ritrova con l'auto sulle scale

Uscendo dal parcheggio ha preso la strada sbagliata e si è ritrovato in una situazione a dir poco surreale. I fatti sono avvenuti allo stadio Mineirão di Belo Horizonte, in Brasile, al termine della partita tra Cruzeiro e Botafogo, prima giornata del campionato brasiliano. La disavventura di cui è stato protagonista un tifoso del Cruizero è piuttosto curiosa. L'uomo, dopo aver ripreso la sua auto nel parcheggio ha imboccato l'uscita sbagliata finendo per rimanere bloccato su una rampa di scale.

O bicho, tem coisas que vc não vê em qualquer lugar não. Mineirão, estacionamento, fim do jogo. Alguém achou de bom tom descer as escadas… com o carro pic.twitter.com/w04dwCsLFg — Rodrigo (@rodrigogenta) April 15, 2024

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Vista l'impossibilità di usare un carro attrezzi le operazioni per rimuovere l'auto si sono rivelate più complesse del previsto. Alla fine la vettura è stata comunque sollevata e portata via grazie a una fune d'acciaio. Lo sfortunato tifoso è riuscito a tornare in possesso della sua auto solo qualche ora dopo. L'uomo ha spiegato di aver seguito un segnale di uscita pensando "che fosse la direzione giusta dove andare". E invece, ha aggiunto, "l'auto è finita sulle scale".