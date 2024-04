Fa un respiro profondo e inala il piercing: donna viene operata ai polmoni

Facendo un respiro profondo ha inalato accidentalmente una vite del piercing che aveva al naso. All'inizio Varsha Sahu, una 35enne indiana, non ha dato molto peso all'episodio pensando che il minuscolo frammento metallico sarebbe finito nello stomaco per poi essere espulso con le feci. Così però non è andata. Come spiega la Bbc, il piercing è infatti finito dritto nei polmoni e la donna ha iniziato a lamentare tosse persistente e difficoltà respiratorie, sintomi che la 35enne ha attribuito a una precedente ferita al naso. Quando ha visto che i farmaci che le erano stati prescritti non facevano alcun effetto, la donna ha deciso di andare da uno pneumologo ed è stata sottoposta a una radiografia da cui è emersa la presenza nei polmoni di un oggetto metallico. Alla fine la 35enne è stata costretta a operarsi: "La procedura è stata difficile perché l'oggetto era lì da due settimane e i tessuti gli erano già cresciuti intorno" ha spiegato il dottor Jash. "Abbiamo dovuto fare estremamente attenzione durante l'estrazione perché se la vite avesse toccato le vie respiratorie avrebbe danneggiato il tessuto causando disastro". In ogni caso l'intervento è andato bene e dopo qualche giorno la 35enne è tornata a casa.

Casi del genere sono comunque estremamente rari. La donna, madre di due figli, ha raccontato di non essersi accorta che la vite si era allentata: "Ho fatto un respiro profondo e ho inalato il piercing. Non pensavo che sarebbe finito nel mio sistema respiratorio, credevo che sarebbe passato direttamente nello stomaco". Oggi comunque di piercing non vuole più saperne: "Non pensavo che una cosa del genere potesse accadere, eppure è successa. Non voglio più che si ripeta".