Il deputato di Verdi e Sinistra Francesco Borrelli ha postato un video denuncia del campione Fabio Cannavaro in cui sembra guidare un motorino con altre due persone a bordo, tra cui una bambina senza casco

Sosia o è proprio lui? Un video pubblicato dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Borrelli ha scatenato la polemica nelle ultime ore contro il campione Fabio Cannavaro. Il video, probabilmente girato a Napoli, ritrae tre persone su un motorino, di cui due senza casco. In mezzo a due uomini spunta anche una bambina e alla guida sembrerebbe esserci l'ex calciatore, l'unico a indossare il casco.

Borrelli ha chiesto che se fosse confermato trattarsi di Cannavaro, ne pretendeva le scuse pubbliche e immediate. Nel post scrive: "Ci aspetteremmo scuse pubbliche perché un campione come lui deve sempre ricordare di essere un esempio per tantissimi ragazzi". Solo successivamente, il deputato è tornato sull'argomento postando una foto inviatagli che confermerebbe trattarsi del calciatore. L'uomo al centro, infatti, indossa la stessa maglietta del guidatore del video.