La famiglia che lascia casa e va a vivere su un bus: "Risparmiamo più di mille euro al mese"

Passare da un normale appartamento a un bus a due piani, un'idea bizzarra con un consistente effetto sul bilancio familiare. Protagonisti di questa insolita scelta di vita Conrad Kirk e la compagna Nicole McCarthy, una coppia che risiede a Rotherham, nel Regno Unito, con le loro quattro bambine, Phoebe di 8 anni, Poppy e Summer di 7, e la piccola Luna di soli 4 anni. Nel 2021 Kirk, che è proprietario di un'azienda attiva nel settore dei media, decise di acquistare per 2mila sterline un vecchio autobus di linea a due piani, un Daimler Fleetline del 1978, poi trasformato in vero e proprio camper per le vacanze. Una casa su quattro ruote tanto amata dalla famigliola, da arrivare al punto di lasciare l'appartamento in cui vivevano in affitto per trasferirsi a tempo pieno sul bus.

Come raccontato dalla coppia ai media britannici, all'inizio la decisione doveva essere temporanea, ma con il tempo Conrad e Nicole si sono resi conto che vivendo sull'autobus riuscivano a risparmiare almeno mille sterline, pari a circa 1,160 euro, se avessero eliminato la spesa dell'affitto. Detto, fatto. Dopo aver eseguito diversi lavori di manutenzione, il bus è diventato una casa a tutti gli effetti: è dotato di una zona giorno, una cucina in un ambiente separato, un bagno, una camera da letto matrimoniale e due letti a castello. Una casa con le ruote mostrata in tutta la sua bellezza in un video postato dalla famiglia sulla loro pagina TikTok.

Conrad Kirk ha rivelato di aver utilizzato soltanto materiali riciclati per modificare il bus, un modo per risparmiare sui costi della ristrutturazione. Un lavoro intenso a cui ha partecipato tutta la famiglia, comprese le bambine: "Ci hanno aiutato a prendere le misure - ha raccontato l'uomo - hanno imparato abilità che non a scuola non insegnano". Grazie alla loro abitazione in movimento, la famiglia si è spostata in una zona più vicina alla scuola frequentata dalle bimbe, poi è arrivata la decisione di "aprire" la loro casa al mondo, mostrando la loro quotidianità su TikTok, dove Conrad e Nicole hanno aperto l'account "six inabus", che adesso vanta quasi 280mila follower. Una vita in viaggio non può durare per sempre: l'obiettivo della coppia è mettere da parte il denaro necessario per acquistare un terreno e costruire una nuova casa per tutta la famiglia. Stavolta, senza ruote.