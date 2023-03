Scoperta a fare una fellatio in strada dice alla polizia: "Lui è italiano, ha sempre voglia"

Una coppia è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico, dopo che è stata scoperta a praticare una fellatio su una panchina di una città. La donna, interrogata dalla polizia su quanto ha accaduto, si sarebbe giustificata sostenendo che essendo il compagno un italiano, era molto focoso. È accaduto nella cittadina di Dinant, in Belgio.

Come racconta la Dh, un cittadino del paese ha contattato la polizia denunciando lo spettacolo a cui stava assistendo da casa sua. Un uomo e una donna, di circa sessanta e settant'anni, si sono lasciati andare alle loro voglie in mezzo alla strada. "Sono seduti su una panchina. Il signore si abbassa i pantaloni e la signora inizia una fellatio", ha ricostruito il procuratore durante l'udienza del processo per il fatto, al quale i due imputati, perseguiti per esibizionismo, erano assenti. Quando la polizia è arrivata la donna non c'era, era andata a comprare da bere in un negozio notturno. "Aveva già bevuto quattro o cinque lattine di Gordon da 11 gradi", ha ricordato il procuratore. Al suo ritorno, i due protagonisti della vicenda hanno inizialmente negato i fatti di cui erano accusati, ma sono stati poi incastrati dalle telecamere del centro città.

A quel punto sono stati costretti a confessare il fatto. "Volevo andare a casa, ma lui voleva che farlo subito. Non ha caso è un italiano, ha un grande desiderio", avrebbe detto la donna alla polizia. L'uomo ha anche ammesso che non era la prima volta che lo facevano per strada, "senza essere visti". "Ho avuto un impulso improvviso e un bisogno da soddisfare", ha sostenuto. Peccato che "era una domenica pomeriggio e potevano essere presenti dei bambini", ha detto la procura nel suo atto d'accusa,in cui ha chiesto per i due sei mesi di reclusione.