Scoppia la ressa per accaparrarsi l’ultimo modello di orologio: il negozio chiude

Tutti in fila per accaparrarsi l’ultimo modello di orologio Swatch messo in vendita in edizione limitata. Dopo ore passate in coda davanti al negozio di Firenze, con alcune decine di persone in attesa dalla notte, le forze dell'ordine hanno consigliato al gestore dell'esercizio di chiudere perché non era più possibile garantire le condizioni di sicurezza e ordine pubblico.

Ci sono state spinte e discussioni in mezzo alla strada per rivendicare il miglior posto della fila. Polizia e vigili urbani sono dovuti intervenire per rimettere ordine e calmare gli animi ma non c’è stato nulla da fare e così il negozio è stato chiuso.

