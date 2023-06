Finge di essere morto, poi si presenta al suo funerale in elicottero

Ha finto di essere morto, con la complicità di moglie e figli che hanno anche organizzato il suo funerale e finto dolore e lutto, poi si è presentato alla sua stessa cerimonia di addio in elicottero, stupendo tutte le persone che erano andate a dargli l'estremo saluto. David Baerten, alias Ragnar le Fou (Ragnar il matto) sui suoi profili social, ha organizzato questo scherzo in occasione della festa del papà in Belgio, domenica scorsa. "Ho lavorato a questo progetto per un anno", ha detto l'uomo originario di Liegi.

Per ingannare tutti Ragnar è arrivato persino a pubblicare un video di sua figlia commossa che chiede al padre di tornare, cosa che poi lui ha fatto atterrando in elicottero nel bel mezzo della cerimonia. "Con questo esperimento ho voluto dare alle persone una lezione di vita e mostrare che non è necessario aspettare che qualcuno muoia per andare a trovarlo", ha dichiarato al sito belga Sudinfo, definendo il suo gesto "un esperimento sociale".

"Guardo al lato positivo della cosa. Ho incontrato di nuovo molte persone. Spesso bisogna scioccare la gente per farle capire le cose", ha affermato il belga. Anche se solo metà della sua famiglia si è presentata al suo (finto) funerale, molti di quelli che erano assenti si sono rimessi in contatto con lui. Per spiegare il suo gesto Ragnar ha detto semplicemente che si sentiva solo e lontano dalla sua famiglia.

