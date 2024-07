Scene surreali a Firenze: una ragazza finge di fare sesso con la statua del Giambologna

Una ragazza sorridente che si arrampica sulla famosa statua del Giambologna, a Firenze, per mimare un atto sessuale con la bronzea sculturea (all'inizio di Ponte Vecchio). Nei tempi dell'onnipresenza social, uno sfregio del genere non poteva non finire su Facebook. Fortunatamente la giovane è salita sulla copia del Bacco (la statua originale è al Museo del Bargello) in Borgo San Jacopo.

A postare le foto, l'ex consigliere di Quartiere 1 ex Lega, Italia Viva e Forza Italia, Marco Passeri. "Siamo sicuri che abbiamo bisogno di questo genere di turisti a Firenze?", la sua domanda ironica. Sotto, decine di commenti indignati per la bravata.