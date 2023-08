"Cliente" a sorpresa: nel negozio spunta una foca

Un lunedì mattina come tanti, Sara Yates stava aprendo il suo negozio di ferramenta dopo la chiusura per il fine settimana, quando alcuni membri del suo staff sono arrivati ponendole la più bizzarra delle questioni. Non una persona che aveva avuto un problema con qualche prodotto o un imprevisto con un fornitore, bensì una situazione anomala: a passeggiare nel punto vendita c'era un piccolo esemplare di foca.

La strana vicenda è avvenuta in un negozio di Bunnings a Whang?rei, nell'isola settentrionale della Nuova Zelanda: il personale del negozio, dopo aver visto l'animale gironzolare tra gli scaffali ha deciso di ideare un piano per tenerlo al sicuro. Così i dipendenti hanno preso le scatole di forni, lavastoviglie e altri elettrodomestici pesanti per creare una sorta di recinto per la foca. Una strategia vincente, come ha raccontato la stessa Sara Yates ai media locali: "Sono orgogliosa della mia squadra per il modo in cui hanno gestito e risolto una situazione così particolare".

Infatti, la gabbia improvvisata ha permesso al personale di tenere al sicuro l'animale, in attesa dell'attivo dl Dipartimento di Conservazione locale, che si occuperà di riportare l'intruso nella riserva marina di Reotahi, dove la piccola foca potrà tornare a mangiare pesce e a sdraiarsi tranquilla sulla spiaggia insieme ai suoi simili. In Nuova Zelanda, come sottolineato dall'esperta del DoC, Laura Boren, non è così raro incontrare degli esemplari di foca in luoghi inaspettati: "Questo accade più spesso di quanto si possa credere, praticamente ogni inverno, eppure ogni volta le persone rimangono sorprese".

Continua a leggere su Today.it...