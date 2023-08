Spende 3mila euro per il fotografo ma gli scatti del matrimonio sono orribili: "Piango ogni giorno"

Disperata, affranta, perché il giorno più bello della sua vita è stato rovinato da degli scatti orribili, quelli che il fotografo ha fatto in occasione del suo matrimonio avvenuto ad ottobre dello scorso anno in America. La sposina, Brooke, decide di sfogarsi sui social, pubblicando su TikTok qualche scatto, dichiarando di aver speso ben 3.000 euro per il servizio fotografico. Il video pubblicato a maggio è diventato virale, raggiungendo 2,6 milioni di visualizzazioni.

"Le foto del matrimonio sono terribili, piango ogni giorno", confessa. Questa volta però non si tratta di una sposina pretenziosa perché lo shooting sembra non essere piaciuto proprio a nessuno. "Guarda come sono carina", commenta ironicamente Brooke, spiegando che il fotografo sembra essere sparito: non risponde più alle telefonate né del marito, né della suocera.

Tre gli scatti pubblicati sui social, a disposizione solo degli amici più stretti della ragazza. In un video messaggio Brooke spiega di non voler rendere pubbliche le foto e di non voler fare il nome del fotografo per evitare problemi legali. Molti i messaggi di affetto ricevuti su internet, come questo: "Non sono sicuro di dove ti trovi, ma sono un fotografo di matrimoni in Ohio. Se desideri fare una sessione con il tuo abito da sposa, è offerto dalla casa".

